'Britse booreilanden dreigen stil te vallen door Brexit'

In een rapport stelt de brancheorganisatie dat de olie- en gassector voor 5 procent leunt op niet-Britse arbeidskrachten. Voor boorplatforms is dat 7 procent.

Het is voor de sector van vitaal belang dat er een regeling komt om zonder onderbreking buitenlands personeel aan te kunnen blijven trekken, stelt Oil and Gas UK. Het gaat dan niet alleen om personeel op de booreilanden zelf.

Op de reddingsboten die in noodgevallen in actie komen, zit bijvoorbeeld zeer gespecialiseerd personeel. Als die boten niet onmiddellijk kunnen uitrukken, is het onmogelijk om de platforms draaiende te houden.

In het rapport meldt Oil and Gas UK ook dat in de eerste acht maanden van dit jaar nauwelijks olie uit het Britse deel van de Noordzee is gehaald. De booractiviteiten liggen op het laagste niveau sinds 1965.