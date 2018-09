Britse centralebankpresident blijft langer aan om te helpen na Brexit

Carney zou eigenlijk in juni volgend jaar aftreden. Hij had al aangegeven bereid te zijn langer aan te blijven bij de Bank of England (BoE) om zo de Britse economie te helpen sturen in de periode na de Brexit.

Carney trad in 2013 aan als centralebankgouverneur in Groot-Brittannië. Daarvoor was hij president van de Canadese centrale bank. Hij staat bekend als een criticus van de Brexit. Zowel vóór als na het Brexit-referendum liet hij zich negatief uit over het vertrek uit de Europese Unie.

Voorstanders van een Britse vertrek uit de Europese Unie hebben Carney bekritiseerd voor het doen van te negatieve uitlatingen. Ook de Britse premier Theresa May stelt dat het huidige beleid van de Bank of England slechte neveneffecten heeft.

In maart 2016 noemde hij de Brexit nog het "grootste binnenlandse risico voor de financiële stabiliteit". Tegenwoordig waarschuwt hij vooral voor de risico's van een vertrek uit de EU zonder overgangsdeal. Als het niet lukt om daar een overeenkomst over te sluiten, zorgt dat volgens hem voor hogere prijzen en zou het de handel en de economische activiteit in het Verenigd Koninkrijk ontwrichten, zo zei hij in augustus.