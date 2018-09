Nederlandse hotels boeken recordwinst per kamer

Gemiddeld leverde een kamer het hotel vorig jaar 146 euro per dag op. Dat bedrag is inclusief de omzet uit het restaurant, wellness en andere faciliteiten binnen het hotel.

Daarvan bleef een dagelijkse gemiddelde winst van 59 euro per kamer over. Volgens Horwath is dat een absoluut record voor de branche.

Dat hotelkamers meer omzet en winst genereerden, is mede te verklaren doordat de prijzen sterk gestegen zijn. Een gemiddelde hotelkamer in Nederland kostte vorig jaar 112 euro, 5 euro meer dan in 2016.

De gemiddelde kamerprijs ligt nog net niet op recordniveau; in 2002 waren hotelgasten in Nederland gemiddeld 114 euro kwijt. Horwath verwacht dat dit record er dit jaar aan gaat.

Grenzen van de groei in zicht

De gemiddelde bezettingsgraad steeg van 73,9 procent in 2016 naar 77,2 procent. Alleen in 1997 waren gemiddeld nog meer kamers bezet, maar ook op dit vlak denken de onderzoekers dat dit jaar een record de boeken in gaat.

Horwath brengt ook enkele bedreigingen voor de hotelbranche in beeld. Vooral in Amsterdam zijn de grenzen van de groei in zicht.

De gemiddelde bezettingsgraad ligt in de hoofdstad nu al boven de 90 procent, zodat verdere groei er vrijwel niet meer inzit. Bovendien mogen er in het centrum geen nieuwe hotels meer komen, in verband met groeiende overlast.