Financieel directeur ING stapt op om witwasschandaal

De bank schikte vorige week voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM) nadat bleek dat ING tussen 2010 en 2016 flinke gaten had laten vallen in het naleven van regelgeving om witwassen te voorkomen.

Het OM is niet tot vervolging overgegaan, maar de praktijk bij ING was zo ernstig dat veel buitenstaanders zich hierover verbaasden. Zo werd het systeem van ING soms zo ingesteld dat medewerkers maar een handvol witwassignalen per dag kregen. Andere signalen werden genegeerd.

Het OM noemde bij de schikking ook een reeks concrete zaken waar de bank steken had laten vallen. Zo liet de bank toe dat een eenmanszaak in bouwmaterialen vijftien pinautomaten plaatste in Suriname. Over die rekening bij ING werd 9 miljoen euro aan crimineel geld gestuurd, terwijl er geen bouwmaterialen voor eenzelfde bedrag werden ingekocht.

Stichting Tuchtrecht Bank opent mogelijk een onderzoek

Volgens Hans Wijers, voorzitter van de raad van commissarissen van ING, was het door de reacties op de schikking nodig om op bestuurlijk niveau actie te ondernemen. Timmermans blijft aan totdat er een nieuwe financieel directeur is gestart. Die zoektocht is inmiddels gestart.

Mogelijk neemt de Stichting Tuchtrecht Banken nog wel maatregelen tegen de bankiers, maar de stichting moet eerst nog een onderzoek instellen. Verder zijn er verschillende initiatiefen van financieel activisten en advocaten om de top van de bank te vervolgen.

Timmermans was enkele jaren eindverantwoordelijk voor ING Nederland

Timmermans was tijdens de betrokken periode lid van het management van ING en was enkele jaren eindverantwoordelijk voor ING Nederland. In 1996 trad hij in dienst bij de bank en hij was sinds 2007 de eerste zogeheten chief risk officer in het bestuur.

Maandag kwam in het nieuws dat de rol van ING als huisbankier van de gemeente Amsterdam onder druk staat. De verantwoordelijke wethouder wil de aanbesteding vervroegen en het volgen van regelgeving een belangrijk criterium maken.

VEB wil goede uitleg van ING

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) vraagt zich dinsdag af of ING naar een zondebok heeft gezocht en als dat zo is, waarom het OM dit eerder niet lukte. VEB-directeur Paul Koster vindt het raar dat Timmermans nu wordt 'geslachtofferd'.

ING moet volgens Koster met een goede uitleg komen over de gang van zaken voorafgaand aan het vertrek van de financieel directeur. Ook wil hij dat de bank duidelijke stappen zet met het verbeteren van het naleven van de regels.

Kamerleden reageren positief

In de Tweede Kamer wordt voorzichtig positief gereageerd. Diverse Kamerleden zijn tevreden dat het witwasschandaal bij de bank iemand de kop kost, maar vragen zich tegelijk af of het vertrek vooral is ingegeven door de maatschappelijke druk op ING.

''Dat er pas consequenties volgen na zoveel maatschappelijke en politieke druk geeft te denken'', zegt PvdA'er Henk Nijboer. ''Als CFO Timmermans blijkbaar verantwoordelijk is voor de witwaspraktijken bij ING, dan is onmiddellijk vertrek zonder vertrekregeling gepast.''

Mahir Alkaya (SP) zet eveneens zijn vraagtekens bij de motivatie van de bank. ''Ik vraag mij sterk af of ING dezelfde conclusie had getrokken als er niet zoveel ophef was ontstaan.''

