Shell investeert 200 miljoen dollar in nieuwe campus in Den Haag

Verder verwacht het concern dat New Energies, het bedrijfsonderdeel dat zich op CO2-arme energiebronnen richt, de komende vijf jaar zal groeien van 150 banen naar 500 tot 700 banen.

Dit onderdeel is betrokken bij bijvoorbeeld de ontwikkeling van wind- en zonne-energie. Shell maakt maandag ook bekend dat deze bedrijfstak de komende jaren in Nederland gevestigd blijft.

"Shell New Energies groeit snel", zegt Maarten Wetselaar, directeur bij New Energies. "We voorzien dan ook een groei van het aantal hoogwaardige banen binnen dit onderdeel. Alleen al in Nederland zijn er bij New Energies de afgelopen twee jaar 150 banen bijgekomen via acquisities en organische groei."

Shell is een van de multinationals die de afgelopen jaren heeft gelobbyd om de dividendbelasting af te schaffen. Het vestigingsklimaat en het creëren van banen in Nederland is altijd een argument van deze ondernemingen geweest om van de dividendbelasting af te willen.