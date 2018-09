'ING schroeft tarieven voor zakelijke klanten omhoog'

De verhoging betreft 26.000 zakelijke rekeninghouders. Het bedrag van de verhoging verschilt volgens de bank per klant, meldt De Telegraaf.

Een woordvoerder stelt in de krant niet te kunnen zeggen hoeveel de verhogingen de bank jaarlijks oplevert.

Financieel dienstverlener ING trof dinsdag een schikking met het Openbaar Ministerie (OM) rondom witwaspraktijken. De bank betaalt 775 miljoen euro, omdat de bank te weinig heeft gedaan om fraude te voorkomen.

Miinister 'ontstemd' over jarenlang negeren witwassen

Minister Wopke Hoekstra van Financiën liet zich woensdag door toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) bijpraten over de kwestie. De minister is uitermate ontstemd over het feit dat ING jarenlang wetgeving tegen witwassen heeft genegeerd. "Het is zeer ernstig dat kennelijk de commercie zo duidelijk heeft gewonnen van de regelgeving, zo zeer dat er ook strafbare feiten zijn erkend."

In de Tweede Kamer is verbazing over het feit dat niemand vervolgd wordt voor de witwaspraktijken bij de bank. Verscheidene partijen hebben al Kamervragen gesteld.

Rutte wil 'geen kwalificatie' geven over gebrek aan handelen

ING-directeur Ralph Hamers wijt de tekortkomingen aan een gebrek aan afstemming tussen commerciële afdelingen en medewerkers die op wettelijke naleving moeten toezien. Hij vertelde verder dat het OM geen bewijs heeft gevonden dat medewerkers op individueel niveau aan criminele activiteiten hebben meegeholpen, noch dat ze daar persoonlijk baat bij hebben gehad.

Premier Mark Rutte wilde vrijdag ''geen kwalificatie'' geven over het handelen van de top van de bank.