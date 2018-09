Cafés en restaurants sluiten deuren om personeelstekort

Dit meldt Eenvandaag vrijdag. Het actualiteitenprogramma verzamelde een handvol voorbeelden van horecabedrijven die volledig dicht gingen omdat ze geen werknemers konden vinden.

Zo sloot enkele dagen geleden restaurant De Goese Kade in het Zeeuwse Goed na twee jaar de deuren. Ook in Ouwerkerk, eveneens in Zeeland en Amsterdam zeggen uitbaters de tent te hebben gesloten omdat ze geen gekwalificeerd personeel konden vinden.

In de afgelopen vijf jaar is de werkgelegenheid in de horeca gegroeid van 350.000 banen naar 430.000 banen. Maar het lukt niet om deze plekken ook te vullen met opgeleid personeel. Volgens Robèr Willemsen, voorzitter van KHN, is het ook een probleem dat veel deelnemers van de horeca-opleidingen uiteindelijk afvallen.

"De tijden van 80 tot 90 uur werken in de week zijn voor de nieuwkomers in de horeca een no-go. Daar moet je als sector op anticiperen", aldus Willemsen.