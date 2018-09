Dit hebben we deze week geleerd over de val van DSB Bank

De zaak draait specifiek om het weekend van 10 en 11 oktober 2009, waarin de bank omviel. Volgens Scheringa kon de bank dat weekend gered worden, maar gebeurde dat niet.

In 2009 ging het plotseling slecht met DSB. De bank kwam op omvallen te staan na een aantal boetes van de Autoriteit Financiële Markt, en nadat een groep ontevreden klanten, verenigd in de Stichting Hypotheekleed, anderen opriepen om hun geld weg te halen bij de bank.

Omdat een reddingspoging door de grote systeembanken afketste, deed DSB dat weekend een verzoek voor een noodregeling, waardoor De Nederlandsche Bank de controle over de bank zou krijgen. Maar dat verzoek werd afgewezen, omdat DSB nog een paar miljoen euro op de bank had staan.

Desondanks verscheen er de maandag daarop een verhaal in De Volkskrant over de aanvraag van de noodregeling, waarna nog meer mensen hun geld weghaalden bij de bank.

Scheringa zegt nu dat DNB en het ministerie het nieuws over het aanvragen van de noodregeling bewust hebben laten uitlekken. Volgens Scheringa werd expres aangestuurd op het failliet van de bank.

Dit weten we dankzij de verhoren van afgelopen week:

Volgens DNB was de situatie hopeloos

De noodregeling werd weliswaar afgewezen door de rechter, de situatie bij DSB was nog steeds "hopeloos", aldus oud-DNB-directeur Lex Hoogduin.

De bank had 26 miljoen euro in kas, exclusief transacties die dat weekend nog plaatsvonden. Twee dagen later zou de bank volgens Hoogduin 300 miljoen euro moeten hebben; de liquiditeitsreserve die de Europese Centrale Bank eiste. Volgens Hoogduin was het onmogelijk dat dat zou lukken, en stond het vast dat de bank zou omvallen.

Honderden mensen wisten van de problemen bij DSB

Om geen bankrun te veroorzaken was het van belang dat er zo min mogelijk over de problemen bij de bank naar buiten kwam. Maar volgens Scheringa werd te weinig gedaan om lekken te voorkomen. Honderden mensen wisten namelijk van het lek, of konden iets vermoeden.

Binnen De Nederlandsche Bank waren het er 225. Daarnaast had DNB ook nog een callcenter ingeschakeld, zodat er genoeg personeel achter de telefoons zat om gedupeerde klanten te woord te staan.

Volgens de recherche waren in totaal zo'n 500 mensen op de hoogte van de problemen.

Er was geen duidelijk communicatieplan

Toen de rechter de aanvraag voor de noodregeling had afgewezen, is geen nieuw communicatieplan opgezet. Ook nadat het artikel van De Volkskrant uitkwam heeft DNB geen actie ondernomen. Er is bijvoorbeeld geen persbericht gestuurd, om te proberen de pijn te verzachten.

''We hebben wel over het artikel gesproken, maar vrij snel kwam de tweede aanvraag voor een noodregeling in beeld en die middag hadden we een persconferentie'', zei Benno van der Zaag, het voormalige communicatiehoofd van DNB.