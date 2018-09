Burberry stopt per direct met vernietiging onverkoopbare kleding

De nieuwe manier van werken gaat per direct in, schrijft directeur Marco Gobetti van Burberry in een persbericht.

Het Britse modehuis kwam in juli in opspraak toen bekend werd dat het bedrijf vorig jaar voor 30 miljoen euro aan onverkochte kleding had vernietigd. Partijen als Greenpeace waren boos, want overproductie en verbranding zijn slecht voor het milieu.

Burberry deed dit al jaren en de voornaamste reden is het imago van het merk, schreven Britse media, zoals nieuwszender BBC.

De bekende geblokte sjaals, tassen en jassen worden vervalst en daar is Burberry niet blij mee. Onverkochte kleding werd vernietigd zodat vervalsers minder voordelig aan voorbeelden komen. Bovendien wil de organisatie als luxe bekendstaan en daarom mogen de producten niet in de uitverkoop.

Burberry wil meer aandacht aan milieu besteden

Burberry is niet het enige bedrijf dat om deze manier zijn luxe imago beschermt. Ook merken als Nike en Richemont vernietigen onverkochte producten om vervalsing en imagoschade tegen te gaan.

Maar Burberry stopt er vanaf nu mee. Die beslissing komt voort uit een nieuwe bedrijfsstrategie waarbij het modehuis meer aandacht aan het milieu besteedt en verspilling tegengaat.

"Hedendaagse luxe betekent ook verantwoordelijk zijn voor mens en milieu", vindt Gobetti. "Deze overtuiging is de sleutel tot succes voor Burberry op de lange termijn."