Tata Steel: Grotere CO2-reductie mogelijk met nieuwe technologie

De resultaten van de test hebben de verwachtingen overtroffen, meldt het concern donderdag. De nieuwe technologie HIsarna, die in IJmuiden bedacht is, voegt stappen in het productieproces samen en zorgt er zo voor dat er minder energie nodig is om staal te maken.

Zo worden in een HIsarna-reactor ijzererts en poederkolen ingezet zonder voorbewerking in aparte fabrieken, vertelt Koen Meijer, projectleider van HIsarna bij Tata Steel. In eerste instantie werd een CO2-reductie van 20 procent verwacht.

"Dat we inmiddels een goed draaiende installatie hebben en een CO2-reductie van meer dan 50 procent hebben weten te realiseren, overtreft al onze verwachtingen."

Pas over zeven jaar industriële installatie

De huidige installatie is permanent onderdeel geworden van de productieketen en deze fabriek heeft een bezetting van tachtig personen. Ook is het bedrijf begonnen met het ontwerpen van een installatie die op industriële schaal kan produceren en over zeven jaar in gebruik genomen kan worden.

Pas wanneer tests met die installatie succesvol verlopen, kan gedacht worden aan het vercommercialiseren van de techniek. Nu doet Tata Steel de tests nog met behulp van subsidie.

Tata Steel IJmuiden is een van de grootste vervuilers van Nederland. Alleen de kolencentrales van RWE en Uniper, respectievelijk in de Eemshaven en op de Maasvlakte, stoten meer CO2 uit. In 2017 was Tata Steel verantwoordelijk voor 7,5 procent van de CO2-uitstoot van de industrie in Nederland.