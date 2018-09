Helft van alle zorgkosten gaat naar 65-plussers

De langdurige ouderenzorg was in 2017, met 11 miljard euro, de grootste kostenpost. Op de tweede plek staat de ziekenhuiszorg (8,4 miljard euro), gevolgd door de wijkverpleging, met 2,8 miljard euro. Volgens de onderzoekers gebruiken de meeste ouderen vijf of meer medicijnen.

Gemiddeld verbruiken 65-plussers 8.650 euro aan zorg per persoon, becijfert het informatiecentrum.

Vektis stelt ook vast dat 85-plussers gemiddeld negen uur per week wijkverpleging krijgen. Bij 65- tot 74-jarigen is dit gemiddeld zeven uur per week. Ruim een vijfde van de ouderen tussen de 75 en 84 jaar heeft diabetes. Daarnaast heeft 14 procent de longziekte COPD/astma.

Aantal ouderen in Nederland

Bijna 3,3 miljoen Nederlanders is 65 jaar of ouder, oftewel een op de vijf Nederlanders. In 2030 is die verhouding naar verwachting gestegen naar een op de vier.

Ons land telt bijna tweeduizend honderdplussers. Volgens Vektis neemt ook dat aantal de komende jaren toe.

De Limburgse gemeente Vaals telt met ruim 32 procent de meeste ouderen, gevolgd door de Noord-Hollandse gemeenten Laren en Bergen. Op Urk en in Almere en Utrecht is het percentage ouderen het laagst, met minder dan 11 procent.