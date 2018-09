Trump: Nike zal bezwijken onder de boycot

"Nike gaat absoluut ten onder door woede en boycots", schrijft Trump op Twitter. Ook de National Football League (NFL) zou volgens hem last hebben van de controverse die is ontstaan vanwege protesterende spelers.

Het aandeel van het sportmerk leverde inderdaad iets in op de Amerikaanse beurs, met een verlies van ruim 3 procent. Het is echter te voorbarig om te stellen dat het merk aan de reclamecampagne ten onder gaat. De afgelopen zes maanden liet het aandeel juist een stijgende lijn zien.

In maart stond Nike op Wall Street nog op 65 punten, terwijl het nu net onder de 80 punten zweeft.

Marketingexperts voorspellen volgens persbureau Reuters dat het merk op de lange termijn voordeel zal ondervinden door de reclamecampagne, die de herkenbaarheid ten goede zou komen.

Knielende Kaepernik speelt nu hoofdrol in Nike-reclame

In de nieuwe Nike-campagne speelt American Football-sporter Colin Kaepernick de hoofdrol. Hij was in 2016 de eerste speler die tijdens het volkslied voorafgaand aan de wedstrijd knielde uit protest tegen politiegeweld gericht op zwarte burgers. Sindsdien volgden veel spelers zijn voorbeeld.

Felle tegenstanders delen sinds gisteren via sociale media foto's waarop ze het kenmerkende logo uit kleding knippen of zelfs schoenen in brand steken. Ze roepen op tot een boycot. Daarnaast zijn ook veel Amerikanen juist gecharmeerd van de reclame.