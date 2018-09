'Siemens roept personeel op zich uit te spreken tegen xenofobie'

Zo vielen zondag achttien gewonden, onder wie drie politieagenten, toen in Chemnitz mensen weer de straat op gingen. Ook zijn er beelden waarin groepen rechts-extremisten achter mensen met een buitenlands uiterlijk aanrenden.

In een brief die in het bezit is van Bloomberg schrijven managers van het bedrijf dat het tijd is om publiekelijk stelling te nemen om tolerantie en menselijkheid te promoten. Siemens-topman Joe Kaeser riep afgelopen zondag al op tot tolerantie en in de zomer zei hij nog te vrezen voor brandende auto's in de straten.

Ook andere delen van het Duitse bedrijfsleven spreken zich uit tegen de gebeurtenissen in Chemnitz. Eric Schweitzer, hoofd van de Duitse handelskamer voor de industrie vertelde vorige week dat de gebeurtenissen in de Oost-Duitse stad onacceptabel zijn voor de Duitse industrie. Xenofobie en nationalisme beschadigen het imago van Duitsland als locatie voor het bedrijfsleven, aldus Schweitzer.