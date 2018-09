ING schikt in witwaszaak voor honderden miljoenen met OM

De bank is akkoord gegaan met de betaling van een boete van 675 miljoen euro en een terugbetaling van 100 miljoen euro die ING zou hebben verdiend met de activiteiten. Beide bedragen worden overgemaakt aan de autoriteiten.

De financieel dienstverlener erkende tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van witwassen. Het bedrag heeft een gevolg voor de resultaten in het derde kwartaal en wordt geboekt als speciale post.

ING had eerder al gemeld dat boetes, straffen en andere uitkomsten van het onderzoek naar betrokkenheid bij corruptie, witwassen en het eigen cliëntacceptatiebeleid "aanzienlijk" konden zijn.

ING maakte in het jaarverslag over 2016 voor het eerst bekend dat het onderwerp was van strafrechtelijk onderzoek.

De bank zegt maatregelen te hebben genomen

De bank schoot onder meer tekort in de uitvoering van cliëntenonderzoeksprocedures ter voorkoming van financieel-economische criminaliteit bij ING Nederland. De kwestie heeft betrekking op de jaren 2010 tot en met 2016.

ING zegt het ten zeerste te betreuren dat deze fouten klanten in staat stelden om accounts van ING Nederland te misbruiken. De bank zegt verder maatregelen te hebben genomen tegen een aantal medewerkers en voormalig medewerkers die verantwoordelijk waren voor uitvoering van het beleid en procedures.

'Personeel moet regels beter gaan naleven'

ING heeft maatregelen genomen tegen aan aantal bestaande en voormalige medewerkers die verantwoordelijk waren voor het bewaken van de procedures in Nederland. Zo is de variabele beloning van sommige werknemers teruggevorderd en zijn sommige taken geschorst. Ook heeft de bank de nodige maatregelen genomen om het risicobeheer te verbeteren.

Verder zien de bestuurders van ING af van hun variabele beloning. ING-topman Ralph Hamers kreeg in 2017 een variabele beloningen van 316.000 euro.

De instelling belooft verder om het bewustzijn en het naleven van regels door personeel te verbeteren. Naast de Nederlandse autoriteiten hadden ook de Amerikaanse autoriteiten om informatie gevraagd. ING verwacht geen verdere acties door de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

