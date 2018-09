Groothandels zien omzet stijgen door gestegen olieprijs

De gestegen bouwproductie is goed nieuws voor handelaren in bouwmaterialen. Die groep zag zijn omzet met dik 9 procent stijgen op jaarbasis. Het was voor de bouw het vijftiende kwartaal op rij dat er sprake was van groei.

Ook de metaalwarenhandel en de groothandels voor verwarmingsapparatuur boerden goed. Zij zetten bijna 12 procent meer om. Bij de brandstoffen, die gedomineerd wordt door de handel in aardolieproducten, werd bijna een kwart meer omgezet. Farmaceuten zagen hun omzet met 0,6 procent dalen.

Net als in andere sectoren wordt de krapte op de arbeidsmarkt door groothandels gevoeld. Een op de zes groothandelaren ervaart een tekort aan gekwalificeerd personeel. Verder zijn groothandelaren over het lopende kwartaal over het algemeen iets minder positief.