Argentinië presenteert plan om begrotingstekort te elimineren

De Argentijnse minister voor Economische Zaken, Nicolas Dujovne, stelde maandag de belastingen op export te gaan verhogen.

In eerdere plannen zou de overheid in 2019 nog een tekort van 1,3 procent van het bruto binnenlands product boeken.

Vorige week kwam de peso in een vrije val terecht. Op één dag daalde de munt 15 procent in waarde. Sinds begin dit jaar is de peso 52 procent in waarde gedaald ten opzichte van de dollar.

'We weten dat het een slechte belasting is'

De Argentijnse president Mauricio Macri trekt het boetekleed aan. "We geloofden met te veel optimisme dat we het probleem beetje bij beetje zouden kunnen oplossen. Maar de realiteit laat ons zien dat we sneller moeten handelen. De wereld heeft ons verteld dat we boven onze stand leefden."

Hij doet een beroep op de Argentijnse exporteurs, die wel hebben geprofiteerd van de waardedaling van de peso. "We weten dat het een slechte belasting is en dat het indruist tegen wat we willen stimuleren, maar het is een noodgeval en we hebben jullie hulp nodig."