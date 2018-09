China zegt 60 miljard dollar aan financiering voor Afrika toe

Dit heeft de Chinese premier Xi Jinping maandag gezegd tijdens een conferentie over samenwerking tussen China en Afrika.

Hij benadrukt dat het projecten worden die grote flessenhalsen in de ontwikkeling van het continent moeten aanpakken.

China heeft in het verleden al veel investeringen gedaan in infrastructuurprojecten in Afrika, maar ook in landen in Azië. Voor deze landen betekenen deze investeringen een flinke stimulans voor de infrastructuur, zonder dat er harde eisen aan de steun worden gesteld zoals landen in het Westen vaak doen.

Sommige leningen financieren projecten die niet levensvatbaar zijn

Maar er is ook kritiek. Zo werden in het verleden soms leningen verstrekt die te groot waren voor de landen. Daar kwam nog eens bij dat projecten niet altijd levensvatbaar zijn.

Zo bleek de regering van Sri Lanka vorig jaar niet te kunnen voldoen aan de eisen van een enorme lening voor een haven. Na lang onderhandelen nam uiteindelijk een Chinees staatsbedrijf een controlerend belang in de haven over. Critici spreken daarom weleens van een nieuwe vorm van kolonialisme.