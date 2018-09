Trump dreigt Canada uit te sluiten van NAFTA-deal

"Er is geen politieke noodzaak om Canada in de nieuwe NAFTA-deal te houden. Als we geen eerlijke afspraken kunnen maken voor de Verenigde Staten, na tientallen jaren van misbruik, dan zal Canada eruit gaan."

Trump stelt dat het Amerikaanse Congres zich niet met de onderhandelingen over de deal moet bemoeien, anders zal hij NAFTA simpelweg beïndigen "en dan zijn we veel beter af", aldus de president.

Trump noemt NAFTA een van de slechtste handelsovereenkomsten die ooit zijn gemaakt. Als het aan hem ligt wordt er een nieuw akkoord gesloten en gaat de VS terug naar het pre-NAFTA tijdperk.

Gesprekken eerder vruchteloos afgebroken

Vrijdag werden de gesprekken over een nieuwe deal tussen Canada en de VS vruchteloos afgebroken. De partijen zouden woensdag opnieuw proberen een akkoord te bereiken dat een alternatief moet zijn voor het vrijhandelsakkoord.

In een vraaggesprek met Bloomberg News zei Trump nog zich niet flexibel te willen opstellen. In een vertrouwelijke opmerking die echter snel uitlekte, zei Trump dat hij "helemaal geen compromissen met Canada wil sluiten", maar dat hij dat liever voor zich houdt want anders komt er helemaal geen deal.

Verdrag leverde eerder flinke impuls op voor handel

NAFTA is al sinds 1994 van kracht. Het verdrag leverde eerder een flinke impuls op voor de handel tussen Mexico, de VS en Canada. Het is niet de eerste keer dat Trump het einde van het vrijhandelsakkoord aansnijdt. In juni zei hij nog dat de tijd eventueel rijp was voor losse handelsakkoorden met Canada en Mexico.

Volgens bronnen destijds was er sinds de aankondiging van handelstarieven door Trump minder noodzaak om snel tot een akkoord te komen. Onderhandelingen over handelsakkoorden zouden zich volgens kenners tot diep in 2019 kunnen voortslepen. Een eventuele beslissing over een hernieuwde NAFTA-deal zal vermoedelijk door het nieuwe Amerikaanse Congres worden genomen.