IMF houdt vertrouwen in Argentijnse regering in pesocrisis

In een verklaring zegt het IMF er vertrouwen in te hebben dat Argentinië zijn huidige problemen te boven komt. De peso is de afgelopen dagen in een vrije val terechtgekomen.

Argentinië heeft "het volle vertrouwen" van het IMF, staat in de verklaring. Dinsdag spreekt IMF-president Christine Lagarde met de Argentijnse minister van Financiën Nicolas Dujovne.

Eerder vroeg Buenos Aires het IMF om een al eerder toegezegd noodkrediet van 50 miljard dollar versneld uit te keren. De instantie staat daar niet onwelwillend tegenover.

De lening van 50 miljard dollar is de grootste in de geschiedenis van het IMF. Van dat bedrag kon Argentinië in juni direct over 15 miljard beschikken, waarvan de helft als ondersteuning voor de begroting bedoeld was.

De overige 35 miljard zou gedurende de driejarige looptijd van de lening beschikbaar worden gesteld, afhankelijk van tussentijdse beoordelingen.

Droogte had zware gevolgen

Argentinië is in een crisis geraakt door onder meer een zware droogte begin dit jaar die veel gevolgen had voor de landbouwsector. Bovendien heeft het land te maken met hoge rentes en bezuinigingen door de overheid.

Onder meer subsidies voor nutsbedrijven werden geschrapt, wat leidde tot hogere prijzen voor water en gas en een hogere inflatie. Investeringen van buitenaf bleven tegelijkertijd uit.

De afgelopen periode is de crisis in Argentinië in een stroomversnelling geraakt. De centrale bank verhoogde de rente in het Zuid-Amerikaanse land in enkele stappen tot 60 procent.

Het was de bedoeling de vrije val van de peso en de tot 31 procent opgelopen inflatie daarmee onder controle te brengen.