Trump dreigt uit WTO te stappen als die 'VS blijft benadelen'

Dat zei Trump in een interview met persbureau Bloomberg.

"De overeenkomst om de WTO op te richten is de slechtste handelsafspraak ooit gemaakt", aldus Trump in het interview. "Ze moeten de VS beter gaan behandelen, of ik stap eruit."

De president vindt dat de VS te weinig rechtszaken die worden aangespannen bij de WTO wint. "We hebben bijna geen enkele rechtszaak gewonnen. Sinds vorige maand winnen we opeens heel veel, omdat ze niet willen dat we uit de organisatie stappen."

Bloomberg zocht uit dat de VS met afstand de meeste rechtszaken heeft aangespannen bij de WTO en meer dan 90 procent van die zaken heeft gewonnen. Het land dat de zaak aanspant wint volgens het persbureau meestal.

Trump heeft eerder al gedreigd uit de organisatie te stappen. Vorige maand zei hij dat de WTO de VS oneerlijk heeft behandeld en dat dat moet veranderen.

Overigens kan Trump niet op eigen houtje besluiten uit de WTO te stappen. Hij kan het wel aankondigen, maar voor een daadwerkelijk vertrek moet het Congres een wetswijziging doorvoeren.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!