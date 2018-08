Ryanair erkent Forsa als enige vakbond voor Iers cabinepersoneel

Dat maakt Ryanair donderdag bekend. Forsa bevestigt het nieuws. Woordvoerder Ashley Connolly noemt de overeenkomst "een mijlpaal".

Tegen de Ierse krant The Irish Times spreekt ze over een "positieve ontwikkeling". Ze hoopt dat er nu ook snel een overeenkomst zal komen tussen Ryanair en het cabinepersoneel.

Meer dan 65 procent van het cabinepersoneel is lid van Forsa. De budgetmaatschappij en vakbond Forsa bereikten eerder deze maand een akkoord over de arbeidsomstandigheden voor Ierse piloten, maar daar moet nog over gestemd worden. Details zijn nog niet bekend.

Internationale stakingen

In Italië sloot Ryanair afgelopen week voor het eerst een cao voor de piloten.

Ryanair ligt al ruim een jaar in de clinch met personeel in heel Europa, dat betere arbeidsvoorwaarden eist en ontevreden is over de voortgang in de gesprekken met het Ierse bedrijf. Dat leidde de afgelopen maanden tot twee grote stakingen en diverse kleinere.

Het Nederlandse cabinepersoneel besloot afgelopen maand nog om te gaan staken. Eerder legden de stewards en stewardessen in België, Spanje, Portugal en Italië het werk neer.