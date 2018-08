'Veranderende marktomstandigheden' zijn onvoldoende reden voor hogere boete

De geldverstrekker moet de boeterente opnieuw berekenen en het te hoge bedrag terugbetalen.

De consument sloot in 2007 een hypotheek af met een rentetarief van 4,7 procent voor vijftien jaar vast. Negen jaar later wilde hij zijn hypotheek verhogen, maar dat kon niet omdat de aanbieder geen hypotheken meer verstrekt. Daarom moest hij zijn lening oversluiten bij een andere geldverstrekker.

In de voorlopige aflosnota stond dat de consument een boeterente van 12.000 euro zou moeten betalen, maar in 2017 bleek het bedrag opgelopen tot 22.000 euro. De enige reden die Quion gaf, waren de veranderende marktomstandigheden.

Dat is te weinig, oordeelt de Geschillencommissie. In het vonnis staat: "Van een financiële dienstverlener mogen we verwachten dat hij met feiten en omstandigheden uitlegt waarom een rentewijziging redelijk en billijk is."

Bovendien was de rentewijziging in december 2016 niet in lijn met de markt. Dat kon de consument aantonen. Daarom moet de geldverstrekker de boeterente nu opnieuw berekenen. Kifid benadrukt dat de vergelijkingsrente in die berekening moet aansluiten op het rentetarief dat eind november 2016 gold voor deze klant.