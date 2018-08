ABN AMRO: Daling werkloosheid neemt af

In een nieuw rapport staat dat het aantal werklozen in de periode april-juli gemiddeld nog maar met tweeduizend per maand daalde. In het halfjaar daarvoor was daalde het aantal werklozen nog met gemiddeld elfduizend personen per maand.

Een belangrijke oorzaak is dat minder werklozen zijn gestopt met het zoeken naar werk. De werkloosheid zal waarschijnlijk nog maar weinig verder dalen, verwacht ABN AMRO. "De bodem lijkt hier in zicht", schrijven de experts.

Momenteel is er nog veel vraag naar werknemers. Het aantal niet-vervulde vacatures nam in het tweede kwartaal weer toe en steeg naar een recordhoogte.

De economen verwachten dat het aantal banen blijft toenemen. Zij schatten een gemiddelde maandelijkse stijging dit jaar van vijftienduizend vacatures. Wel zal de banengroei volgend jaar afvlakken omdat de economische groei ook afneemt. De vrijkomende banen zullen volgens de experts vooral ingevuld worden door starters op de arbeidsmarkt of deeltijdmedewerkers die meer uren willen werken.