Dalende omzet FrieslandCampina door lage melkprijs

De omzet van FrieslandCampina zakte met 5,8 procent tot 5,7 miljard euro. Daarvan is 5 procent te wijten aan de verkoop van sapproducent Riedel en wisselkoerseffecten. De winst ging met bijna een derde omlaag en kwam uit op 109 miljoen euro. Door de lage zuivelprijzen slonken de marges. Wel zag FrieslandCampina verbetering van die prijzen in het tweede kwartaal.

In Azië is het niet veel beter voor FrieslandCampina vanwege de concurrentie op de markt voor kindervoeding. Dat zet de prijzen onder druk. Met meer investeringen in innovatie en marketing wil FrieslandCampina de marktpositie daar versterken.

Nieuwe zuivelproducten

Innovatie is ook belangrijk voor de positie in Europa. Om de invloed van de lage prijzen van de bulkproducten teniet te doen wil FrieslandCampina nieuwe producten introduceren. Ook zet het bedrijf met zijn nieuwe strategie meer in op merken als Vifit, Optimel en Chocomel. Wel vroeg de marktsituatie om een versnelling van de strategie, stelt topman Hein Schumacher.

In de eerste jaarhelft werden dan ook 30 miljoen euro aan reorganisatiekosten geboekt. De eerste resultaten van de strategieversnelling verwacht Schumacher in het laatste kwartaal.

De droogte in Noord-Europa heeft mogelijk in datzelfde kwartaal invloed op de melkproductie. Door de droge periode is er minder veevoer beschikbaar en dat kan in de winter voor problemen zorgen. FrieslandCampina doet geen voorspellingen voor wat betreft de resultaten.