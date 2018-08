Recordaantal orders en meer omzet voor VolkerWessels

De bouwer zegt dat de nettowinst ook steeg, namelijk naar 43 miljoen euro. Dat is 5 miljoen meer dan de 37 miljoen euro winst vorig jaar. Bij deze berekening heeft de bouwer de kostenoverschrijdingen van de IJmuidense zeesluis niet meegeteld.

Die last bedraagt 31,5 miljoen euro. Inclusief die tegenvaller is de winst 19 miljoen euro, de helft minder dan een jaar eerder. In het persbericht staat dat VolkerWessels de kosten van de zeesluis apart rapporteert zodat "aandeelhouders het bedrijf beter kunnen evalueren".

De omzet in het eerste halfjaar van 2018 steeg ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder met 3,8 procent naar 2,8 miljard euro.

'Geen last van Brexit'

VolkerWessels heeft voor 8,8 miljard euro aan orders openstaan. Het bedrijf verwacht ook dat de economische meewind in de tweede helft van het jaar aanhoudt. Het bouwbedrijf haalde goede resultaten in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In het VK heeft VolkerWessels naar eigen zeggen weinig last van onzekerheid rond de Brexit.

Op de huizenmarkt in Nederland ziet VolkerWessels kansen met gasloze woningen, want daar is het bedrijf in gespecialiseerd. Topman Jan de Ruiter maakt zich wel zorgen over krapte op de arbeidsmarkt. Hij ziet de kosten voor nieuw personeel stijgen.

VolkerWessels houdt vast aan de verwachtingen voor heel het jaar van een brutowinst (ebitda) die gelijk is of hoger wordt dan die van vorig jaar. Ook bij het bepalen van het dividend laat VolkerWessels de extra voorziening voor de IJmuidense sluis niet meetellen. Die blijft naar verwachting gelijk aan de 0,28 euro per aandeel van vorig jaar of wordt iets hoger.