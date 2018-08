Gezamenlijke studieschuld gestegen naar 11,2 miljard euro

Zeven jaar geleden bedroeg de gezamenlijke schuld nog 5,6 miljard euro, blijkt donderdag uit cijfers die nieuwszender NOS heeft gekregen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

De nationale studieschuld van afgestudeerden loopt elk jaar op. Op dit moment hebben 777.750 afgestudeerde studenten een schuld, in 2009 waren dat nog 442.429 personen. Eerder bleek dat meer studenten meer moeite hebben hun schuld af te lossen.

Opvallend is dat de gemiddelde schuld per student voor het eerst in enkele jaren is afgenomen: van 14.260 euro (2016) naar 13.621 euro. Volgens de NOS is de impact van het leenstelsel nog niet goed zichtbaar. Het leenstelsel geldt vanaf 2015 en op dit moment zijn er nog niet zoveel studenten afgestudeerd die ervan gebruik hebben gemaakt.

Zeven op de tien heeft studieschuld

Studenten die nu afstuderen hebben 35 jaar de tijd om hun schuld af te lossen. Studenten die vóór 2018 moesten beginnen met afbetalen, moeten dat binnen vijftien jaar doen. Volgens het Nibud heeft 70 procent van de studenten een studieschuld.

Studentenorganisaties Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) maken zich zorgen over de stijgende nationale studieschuld. Tegen de NOS zeggen zij dat ze bang zijn dat jongeren het normaal gaan vinden om schulden te hebben. Bovendien maakt studieschuld het soms lastiger om een hypotheek te krijgen.