Kredietverzekeraar: Nederlandse faillissementen op laagste niveau in tien jaar

"De trend in faillissementen ontwikkelde zich de afgelopen maanden gunstiger dan we tijdens de vorige raming verwachtten", zegt econoom Theo Smid van Atradius Nederland donderdag. In mei dachten de experts dat het aantal failliete bedrijven zou dalen met 8 procent, maar zoals het er nu uitziet wordt dat 12 procent.

In het Verenigd Koninkrijk gaan juist meer bedrijven failliet. In 2018 verwacht Atradius een toename van 6 procent en in 2019 een stijging van 3 procent. In het rapport staat dat een ‘no-deal brexit’ de situatie verder zal verslechteren voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de omringende landen, waaronder Nederland.

Dit jaar daalt het aantal faillissementen wereldwijd met 4,6 procent, verwacht Atradius.

Daling vermindert

In 2019 stagneert de daling. Dan verwacht de kredietverzekeraar een wereldwijde afname van 1 procent en in Nederland een daling van 3 procent. "Voor 2019 voorzien we een lagere economische groei, meer inflatie en minder koopkracht", zegt Smid. "Daarom verwachten we dat het aantal faillissementen in 2019 zal stagneren."

Hij legt uit dat er verschillende risico's zijn voor een verslechtering van de vooruitzichten. Zo is het nog onzeker welk effect de handelsspanningen tussen Amerika en de rest van de wereld zullen hebben. Dichterbij huis zorgen de brexit-onderhandelingen en de politieke situatie in Italië voor onzekerheid.