'Premier League-spelers dekken zich in tegen daling pond om Brexit'

Deze spelers ontvangen hun loon in ponden, maar doen aankopen of investeringen in bijvoorbeeld dollars of euro's. Als de koers van het pond daalt, is hun loon minder waard in buitenlandse valuta en sinds het Brexit-referendum is de munt zwakker geworden.

Met speciale financiële producten kunnen die voetballers hun miljoeneninkomen in andere munten vast laten zetten zodat ze geen valutarisico lopen.

Argentex, een bedrijf dat zich specialiseert in valutahandel voor de sportmarkt, ziet een stijging van 45 procent in het volume van deze producten sinds het referendum over het Britse vertrek uit de EU in 2016. Sinds dat jaar heeft het bedrijf voor meer dan 100 miljoen dollar aan inkomen afgedekt van een daling van het pond.

Spelers willen steeds vaker in euro's betaald worden

Jon Goss van het bedrijf zegt tegen The Financial Times dat veel internationale spelers hun salaris naar andere landen overschrijven om er bijvoorbeeld investeringen mee te doen. Ongeveer 70 procent van de spelers in de Premier League komt uit het buitenland, het hoogste percentage ter wereld.

Manchester United, de club met de hoogste omzet ter wereld, zei vorig jaar al dat internationale spelers steeds vaker in euro's in plaats van ponden betaald willen worden. In sommige gevallen krijgen deze spelers nul op het rekest. Cliff Baty, financieel directeur bij de club, zei toen al dat het voor Manchester lastig is om hiermee om te gaan.

Maar waarschijnlijk zorgt een lagere waarde van het pond vooral voor kleinere clubs voor problemen. Organisaties zoals Manchester die internationaal op het hoogste niveau spelen, hebben veel inkomsten in euro's, maar voetbalclubs in de lagere divisies hebben vaak alleen inkomen in ponden.