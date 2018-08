Staking beveiligers Schiphol op 4 september raakt 600 vluchten KLM

De luchtvaartmaatschappij zet echter ''alle zeilen bij'' om passagiers in te lichten en om te boeken, mocht het tot een staking komen.

Vakbonden kondigden vorige week aan dat de luchthavenbeveiligers dinsdag de hele dag staken. Daardoor zouden geen vliegtuigen kunnen vertrekken. ''We wachten af wat er gaat gebeuren en we kijken wat voor maatregelen we moeten nemen'', aldus de KLM-zegsman.

Volgens Schiphol worden er in totaal 200.000 reizigers gedupeerd door de staking. De beveiligers en werkgevers ruziën al tijden over een nieuwe cao voor de branche. Ook op andere locaties in het land zal gestaakt worden, meldden de vakbonden toen.

Bonden willen lagere werkdruk

De vakbonden willen onder meer dat de roosters van beveiligers worden aangepast om de werkdruk te verlagen. Ook willen de bonden een loonsverhoging van 3 procent in 2018. Werkgevers willen die loonsverhoging bieden vanaf 2019.

In de laatste zes weken hebben beveiligers meerdere werkonderbrekingen gehouden. Zo houden beveiligers op Schiphol al langer vijf keer op een dag korte werkonderbekingen van een kwartier.

Ook bij de Vrije Universiteit Amsterdam, het ministerie van Defensie en geneesmiddelenbedrijf MSD in Oss werden eerder korte werkonderbrekingen gehouden.

Onder de cao Particuliere Beveiliging vallen zo'n 31.000 beveiligers.