VS en Mexico sluiten handelsovereenkomst die NAFTA moet vervangen

Dit melden beide overheden maandag. Volgens de Amerikaanse president Donald Trump kan de naam NAFTA hiermee verdwijnen, hoewel de Mexicaanse overheid de naam blijft hanteren.

De VS en Mexico hebben afgesproken dat 75 procent van de onderdelen voor auto's in de VS of in Mexico gemaakt moeten worden. Bij eerdere afspraken stond dit percentage op 62,5 procent. 45 procent van de onderdelen moet gemaakt worden door arbeiders die minstens 16 dollar (13,70 euro) per uur verdienen.

Mexico en de VS vormen al sinds de jaren negentig samen met Canada een vrijhandelszone. Het overleg tussen Mexico en de VS spitste zich met name toe op nieuwe regels voor de automobielindustrie.

Volgende stap is Canada aan boord krijgen

Trump noemde het bestaande handelsakkoord eerder een ramp voor Amerikaanse arbeiders. Hij eiste aanpassingen, omdat hij vond dat het verdrag de belangen van de VS te weinig diende. Ook heeft Trump gedreigd met het opzeggen ervan.

Volgende stap is om ook Canada aan boord te krijgen. Onderhandelingen met de Canadese regering zouden onmiddellijk van start gaan om deze week nog een akkoord te hebben.

Canada heeft al laten weten dat er alleen sprake kan zijn van een echt nieuw Noord-Amerikaans handelsverdrag als er ook een Canadese handtekening onder staat. De Canadezen vinden het wel bemoedigend dat Mexico en de VS zoveel voortgang hebben geboekt.