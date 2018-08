Beleggers verwachten flinke AEX-stijging

Terwijl de vertrouwensindex van ING in juli nog een dipje beleefde, zit de graadmeter in augustus iets in de lift. De vertrouwensscore uit de zogeheten BeleggersBarometer is opgelopen van 133 naar 141 punten. Het vertrouwen is nog niet terug op het niveau van mei dit jaar, toen stond de index op 144 punten.

Beleggers gaan er in doorsnee vanuit dat de AEX-index op de beurs in Amsterdam in november dit jaar op 561 punten zal staan. Dit is significant hoger dan vorige maand, toen ze een stand van 528 voorspelden voor over drie maanden.

Over het huidige kabinet zijn Nederlandse beleggers een stuk minder positief gestemd, merkt ING op. De bank vroeg hoe zij precies over de koers in politiek Den Haag denken. Een deel van de ondervraagden vindt dat de Nederlandse overheid niet genoeg doet om economische groei te creëren. De meeste beleggers (20 procent) zouden bij nieuwe verkiezingen op de VVD stemmen. Het minst populair zijn SP (4 procent) en PvdA (4 procent).