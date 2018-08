Fed-president Powell houdt vast aan gematigd rentebeleid

Volgens Powell gaat het momenteel goed met de economie in de Verenigde Staten en zal dat voorlopig ook nog wel even duren. De Fed is al langer bezig om de rente stap voor stap op te voeren en Powell vindt dat nog steeds een ''geschikt'' beleid.

Powell verwacht dat de inflatie rond de huidige 2 procent blijft liggen. ''Er lijkt geen verhoogd risico op oververhitting te zijn.''

Het is de eerste keer dat Powell als hoogste baas van de Federal Reserve aanwezig is in Jackson Hole. Beleggers wogen zijn woorden dan ook nauwkeurig op aanwijzingen voor zijn toekomstige koers.

De effectenbeurzen in New York reageerden gematigd positief op de woorden van Powell. De Dow-Jonesindex en de S&P 500 wonnen 0,6 procent in de vrijdagochtendhandel.

De dollar daalde verder in waarde. Op de Europese beursvloeren was vrijdagmiddag bij sluiting geen duidelijke koersreactie waarneembaar.

Trump

Niet iedereen is blij met de koers van de Fed. De Amerikaanse president Donald Trump had verwacht dat de door hem aangestelde Powell ervoor zou zorgen dat lenen goedkoper wordt. Maar renteverhogingen doen juist het tegenovergestelde.

Kritiek van een Amerikaanse president op de Fed is hoogst ongebruikelijk. In de speech refereerde Powell niet aan de uitlatingen van Trump.

De Fed verhoogde de rente sinds december 2015 al zeven keer, waarvan twee keer sinds Powell het roer overnam van Janet Yellen. Waarschijnlijk gaat de rente in september weer een stap omhoog.

Overigens gaan er binnen de Fed ook stemmen op om nog even te wachten met de volgende renteverhoging. James Bullard, het hoofd van de Fed in Saint Louis, pleitte er vrijdag in een interview met nieuwszender CNBC voor om nog even aan te kijken hoe de inflatie zich de komende tijd ontwikkelt.