Bank Bunq staat open voor investeerders en kijkt naar VS

In een interview met de nieuwszender BNR zegt Niknam dat er geen concrete plannen bestaan voor externe financiering of een overname. ''Als er een grote bank langskomt, zien we dat wel. Ik zeg niet per se en niet per se niet.''

Bunq is nu actief in Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje. Niknam zegt dat hij inmiddels ook met een schuin oog naar de Verenigde Staten kijkt.

Bunq was in het najaar van 2015 de eerste Nederlandse zelfstandige bank sinds DSB die de concurrentie aandurfde met de grote namen. Niknam heeft sindsdien herhaaldelijk gezegd dat hij de bank onafhankelijk wil houden.

De bank groeit in een hoog tempo, maar heeft tot nu toe geen winst gemaakt. Dat vergroot de druk om op andere manieren geld binnen te halen.

In het interview stelt de topman betaaldienstverlener Adyen als voorbeeld voor zijn bedrijf. Adyen bleef lang zelfstandig, ging onlangs naar de beurs en zag de koers exploderen. ''Dat voorbeeld volg ik graag, met beursgang en al.''