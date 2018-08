P&G wil LOL en WTF registreren als handelsmerk

Het bedrijf heeft een aantal van dit soort afkortingen geregistreerd als handelsmerk, meldt de BBC. Het bedrijf zou een jong publiek willen aanspreken met producten die LOL (laughing out loud), NBD (no big deal) en WTF (what the fuck) heten.

Volgens de BBC zijn millennials, mensen die rond het jaar 2000 zijn geboren, een belangrijke doelgroep voor producenten van consumentengoederen. Statistici schatten dat de groep in 2020 alleen al in de VS gezamenlijk 1,4 biljoen uitgeeft.

De Britse omroep denkt dat de jongerenstrategie misschien is ingestoken door de activistische aandeelhouder Nelson Peltz. Hij heeft eerder gezegd dat jongeren sneller producten zullen kopen met namen waar ze ''een emotionele binding'' mee hebben.

Procter & Gamble brengt in Nederland producten op de markt onder bekende merknamen als Gillette, Ariel, Pampers, Always en Swiffer.