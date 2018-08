Begrotingsoverschot van zuinige Duitsers bereikt recordhoogte

Dat blijkt uit vrijdag gepresenteerde cijfers van het federale statistische bureau Destatis. Het bedrag dat de landelijke en regionale overheden op de plank laten liggen is inmiddels bijna 3 procent van het totale bruto binnenlands product.

Destatis zegt dat ''gunstige ontwikkelingen in de handel en de werkgelegenheid'' de hoofdoorzaak zijn van het gegroeide overschot. Maar ook het zuinige overheidsbeleid speelt een rol, stelt het bureau.

Internationale instanties als het IMF hebben vaak gezegd dat die zuinigheid in Duitsland is doorgeslagen. Aan zaken als infrastructuur en het leger mag Duitsland best wat meer uitgeven, luidt de kritiek.

Uit de cijfers van Destatis blijkt verder dat de Duitse economie in het tweede kwartaal is gegroeid met 0,5 procent, conform eerdere schattingen. Dat is een opsteker, na het licht teleurstellende eerste kwartaal.

Een analist van ING constateert dat dreigingen, zoals het handelsbeleid van de VS onder president Donald Trump, nog niet zijn terug te zien in de cijfers. Hij waarschuwt dat dit nog wel kan komen.