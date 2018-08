Air France en British Airways vliegen niet meer op Teheran

Volgens beide luchtvaartmaatschappijen is vliegen op de Iraanse stad commercieel gezien niet langer rendabel. In juli schrapte KLM rechtstreekse vluchten op Teheran al om dezelfde reden.

Het gaat voor British Airways om de directe verbinding tussen luchthaven Londen Heathrow en Imam Khomeini International Airport. Om welke lijn van Air France het gaat, is niet bekend. Air France stopt per 24 september met directe vluchten naar Teheran, de laatste vlucht vanuit Londen is op 22 september.

In 2012 werd de lijn door British Airways al eens opgeschort, toen de relatie tussen Iran en Groot-Brittannië was verslechterd. Na het Iran-akkoord in 2015 werd de vlucht tussen Londen en Iran hersteld.

De Verenigde Staten stapten in mei uit het Iran-akkoord en hebben sancties ingesteld tegen het land en bedrijven die er handelen. Mogelijk hebben de sancties van de VS geleid tot de terugtrekking van de luchtvaartmaatschappijen.