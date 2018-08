Baas Bundesbank: 'ECB moet stimuleringsbeleid snel terugdraaien'

Het hoofd van de Bundesbank waarschuwt hiervoor nu de inflatiecijfers na jaren weer gelijk zijn aan de inflatiedoelen van de ECB. De centrale bank heeft een inflatiedoel van "net onder, maar dicht bij de 2 procent".

Weidmann is bang voor een "vertraging in de normalisering" van de Europese economie na jaren van ondersteuning van de ECB. De Bundesbank-president is een uitgesproken criticus van het ruime monetaire beleid van de centrale bank.

Klaas Knot, president van de Nederlandse centrale bank, deed in juni al een oproep om het stimuleringsbeleid van de ECB af te bouwen. Hij zei dat het inflatiebeleid "al langere tijd stabiel" was en dat Europa steeds minder op het monetaire beleid van de ECB hoefde te leunen.

De centrale bank kondigde in juni aan het opkopen van obligaties aan het einde van dit jaar te beëindigen. De Duitser zei toen dat dit de eerste stap is van vele om de Europese economie te normaliseren. De ECB begon in 2015 met het omvangrijke opkoopprogramma.

Weidmann belandde deze week nog in het nieuws, toen de Duitse zakenkrant Handelsblatt meldde dat bondskanselier Merkel de strijd opgaf om Weidmann te laten promoveren tot ECB-directeur. Volgens de zakenkrant gaat Merkel zich nu richten op het verkrijgen van een Duitse kandidaat om president Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie op te volgen.