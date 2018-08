Meer klanten en iets meer winst voor de Volksbank

De organisatie achter ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS meldt donderdagochtend een nettowinst van 149 miljoen euro. Dat is een daling ten opzichte van de 187 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2017, maar een lichte stijging ten opzichte van de 142 miljoen euro in het afgelopen halfjaar.

Directievoorzitter Maurice Oostendorp wijt het lagere halfjaarresultaat aan teruggelopen rente-inkomsten en lagere beleggingsinkomsten. Volgens Oostendorp is het resultaat "in lijn met onze eerdere indicatie voor heel 2018". De Volksbank rekent door de lagere rente-inkomsten ook op een winstdaling over het hele jaar.

De stijging van het aantal klanten dankt de Volksbank aan de betere bekendheid van merken als ASN en RegioBank. Die merken profiteerden van ontevreden overstappers van andere banken.

Hypotheken en beursgang

Verder sloten klanten meer hypotheken af. De hypotheekportefeuille steeg afgelopen half jaar met 880 miljoen euro naar 46,7 miljard euro. Oostendorp: "De toename van onze hypotheekportefeuille en het aantal klanten stemt tot tevredenheid."

Vorige week meldden bronnen dat de Volksbank bezig is met een beursgang. Daarbij zou de bank met een sterk duurzaamheidsprofiel kijken naar mogelijkheden om de macht van aandeelhouders in te perken. Over een eventuele beursgang zegt de Volksbank nu niets concreets. Het onderzoek over de mogelijkheden is volgens de bank nog in volle gang.