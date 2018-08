Duitse minister: Eigen Europees betaalsysteem kan deal met Iran redden

Het versterken van de Europese autonomie is volgens Maas "onontbeerlijk", schrijft hij dinsdag in een opinieartikel in de Duitse zakenkrant Handelsblatt.

Veruit de meeste internationale financiële transacties lopen nu via het internationale systeem Swift. Door een eigen betalingssysteem op te zetten, zou de EU Europese bedrijven beter kunnen beschermen tegen Amerikaanse sancties, aldus Maas. Hij denkt daarnaast ook dat het nodig is om een Europees monetair fonds op te zetten.

"Gezien de omstandigheden is het van strategisch belang dat we Washington duidelijk vertellen: we willen samenwerken", aldus Maas. "Maar we zullen niet toelaten dat je onze belangen schaadt zonder ons eerst te consulteren."

Duitse bondskanselier Angela Merkel meldt woensdag aan verslaggevers dat ze het eens is met de minister over de veranderende verhoudingen met de VS.

Of een eigen betaalsysteem de oplossing is, laat ze volgens persbureau Reuters echter in het midden. Ook benadrukt Merkel het belang van een goede samenwerking met de VS op het gebied van veiligheid.

Europese bedrijven hebben last van Amerikaanse sancties

In 2015 werden internationale economische sancties tegen Iran opgeheven na een akkoord tussen Iran en de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, de EU, China en Rusland. In ruil daarvoor werd het atoomprogramma van Iran aan banden gelegd.

Dit jaar besloot de VS zich uit het akkoord terug te trekken en nieuwe sancties in te voeren. Hoewel de EU zijn best doet om Europese bedrijven te beschermen tegen de Amerikaanse sancties, hebben veel Europese bedrijven er toch last van.

Deze week vertrok oliebedrijf Total nog uit het land. Het bedrijf was sinds eind 2016 actief in Iran.