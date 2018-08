Nieuw record voor Amerikaanse beurs: langste 'bull market' ooit

De huidige klim begon in maart 2009. Het vorige record lag op 3.452 dagen, en duurde van oktober 1990 tot maart 2000.

Beleggers danken de stierenmarkt aan de economische groei in de Verenigde Staten, goede bedrijfscijfers en vertrouwen in de groei van de wereldeconomie.

Een bull market of 'stierenmarkt' is een periode waarin de prijzen stijgen. Hier gaat een daling van minstens 20 procent aan vooraf, de periode eindigt weer zodra de prijzen dalen met 20 procent. Het is een periode van optimisme, beleggersvertrouwen en verwachting dat goede resultaten aanhouden.

Record of niet?

Zo'n stierenmarkt wordt meestal pas herkend zodra hij een feit is, want het is lastig om zo'n periode te voorspellen, maar niet voor de voormalige Amerikaanse president Barack Obama. In 2009 voorspelde hij het meest recente dieptepunt en noemde het juiste moment om in te stappen als belegger.

Hoe ingewikkeld het is om een bull market te bepalen, blijkt wel uit het feit dat niet iedereen het eens is over dit nieuwe record. In 1990 zakte de beurs met 19,9 procent.

Dat ronden de meeste beursexperts af naar 20 procent, maar van de FINRA mag dat niet. De FINRA is de officiële zelfregulerende organisatie voor de effectenindustrie in Amerika. Volgens hen loopt het record vanaf oktober 1987. Die periode is dus drie jaar langer dan de huidige bull market. Zie ook deze infographic.

Naam afgeleid van aanvalstactiek dieren

Tussen oktober 2002 en oktober 2007 was er ook sprake van een bull market, maar die duurde korter dan de recordperiode. Het tegenovergestelde van een stierenmarkt is bear market (berenmarkt): een periode van daling en pessimisme.

De termen zijn afgeleid van de aanvalstactiek van de dieren. Terwijl een stier zijn hoorns omhoog gooit, klauwt een beer naar beneden. Bij een stijgende trend denken beleggers dus aan de stier, bij daling aan de beer.

Ook een record voor de beursindex

De beursindex S&P 500 verbrak dinsdag al een record. 's Middags stond de index op 2.872,87 punten, het hoogste getal sinds januari dit jaar. De index sloot niet op recordhoogte, maar eindigde op 2.862,96 punten.

De S&P 500 is meer dan 300 procent gestegen sinds het dieptepunt in maart 2009. Afgelopen jaar steeg de index meer dan 7 procent.

De huidige beursklim duurt langer dan de vorige, maar de stijging is gemiddeld minder sterk. Het Financieele Dagblad (FD) schrijft dat de S&P 500 tussen 1990 en 2000 jaarlijks gemiddeld steeg met 19 procent, nu is dat gemiddeld 16,5 procent.

In een bull market kan ook sprake zijn van daling, zoland die niet hoger is dan 20 procent. In de afgelopen periode daalde de S&P 500 bijvoorbeeld drie keer met 14 procent en in 2011 daalde de index tussen april en oktober zelfs met 19,4 procent.

Vooruitzichten voor bedrijven zijn goed

De meeste analisten verwachten dat de huidige groei nog wel even aanhoudt. De vooruitzichten voor bedrijven en de wereldeconomie zijn goed en de rente is laag. Verder hebben de belastingverlagingen van de Amerikaanse regering een gunstig effect op de markt: ondernemers investeren meer en kopen eigen aandelen.

Wat zijn de bedreigingen van de bull market? Tot nu toe heeft de Amerikaanse beurs weinig last van de wereldwijde handelsconflicten, maar als die escaleren kan dat het einde van de stierenmarkt betekenen. Een ander mogelijk risico is een snelle renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank.