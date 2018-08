Griekse premier optimistisch na einde van jarenlange noodprogramma's

Tsipras sprak op de dag nadat er een formeel einde kwam aan de noodkredieten van de andere eurolanden, om het land door de crisis te helpen. De tijd van ''bezuinigingen, recessie en sociale uitdroging'' zijn daarmee voorbij, zei de premier.

Ons land heeft het recht terug verworven om zijn eigen toekomst vorm te geven'', voegde de premier daar aan toe. ''Een nieuwe dag is aangebroken in onze geschiedenis, een historische dag.''

Tsipras hield zijn toespraak op een heuvel die uitkijkt op het eiland Ithaca, een symbolische locatie. Dit eiland is in de Griekse mythologie de plaats waar Odysseus naar zijn vaderland terugkeerde, na zijn tienjarige ballingstocht.

De premier kent zijn klassieken ook. Zijn land is volgens Tsipras aan het eind gekomen van een ''hedendaagse Odyssee, die heel moeilijk was voor het Griekse volk.''

Niet alle problemen zijn voorbij

De onderminister van Economie Alexis Haritsis liet zich in een tinterview op de publieke televisiezener ERT wat ingetogener uit. ''We zeggen niet dat alle problemen nu zijn opgelost en feestvieren zullen we niet doen'', zei hij.

Wel vindt ook Haritsis het einde van de noodleningen een belangrijk moment voor Griekenland. ''Het is een succes dat we erin geslaagd zijn uit een moeilijke situatie te komen.''

In drie opeenvolgende programma's leenden de eurolanden sinds 2010 in totaal 288 miljard euro aan Griekenland. De leningen waren gekoppeld aan strenge voorwaarden over economische hervormingen, die de Griekse economie met een kwart hebben doen slinken.