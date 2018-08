'Duitsland heeft dit jaar opnieuw grootste handelsoverschot ter wereld'

Dit schat het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifo, meldt persbureau Reuters maandag.

Naar verwachting boekt Duitsland dit jaar een overschot van 299 miljard dollar (261 miljard euro) op de lopende rekening. De lopende rekening is het saldo van de handelsbalans en de inkomensstromen van een land.

Het flinke overschot voor Duitsland is vooral te danken aan de handelsbalans. De export is namelijk 302 miljard dollar groter dan de import.

China niet in top drie door hogere import

Het is het derde jaar op rij dat Duitsland het grootste overschot op de lopende rekening boekt. Japan en Nederland volgen met respectievelijk plussen van 200 miljard dollar en 110 miljard dollar. China staat niet in de top drie door een flinke stijging van de import en een lager rendement op kapitaal in het buitenland.

Aan de andere kant van het spectrum staan de Verenigde Staten die met 420 miljard dollar het grootste tekort op de lopende rekening hebben.

Critici klagen al langer over het flinke overschot van Duitsland en roepen het land op de vraag in Duitsland zelf te stimuleren. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich hier eerder over uitgesproken, maar ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Commissie hebben Duitsland bekritiseerd.