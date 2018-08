Oliebedrijf Total trekt zich weer terug uit Iran na Amerikaanse sancties

Dit meldt de Iraanse minister van Olie Bijan Namdar Zangeneh maandag. Volgens Zangeneh is de zoektocht naar een vervangende partner al gestart.

Total was sinds november 2016 actief in Iran en heeft al 40 miljoen euro geïnvesteerd in het project. In juli 2017 werd een overeenkomst voor de ontwikkeling van het gasveld officieel getekend.

In mei van dit jaar kondigde Trump aan uit het atoomakkoord met Iran te stappen en opnieuw sancties te introduceren. Voor Total werd het daarmee onmogelijk om nog actief te zijn in Iran.

Naar verwachting neemt het Chinese staatsoliebedrijf China National Petroleum Corp (CNPC) de rol van Total in het project over. Het project heeft een waarde van 5 miljard dollar. CNPC had al een belang van 30 procent in het gasproject.

Het is de tweede keer dat Total zich moet terugtrekken uit Iran. In 2009 moest het bedrijf ook al uit Iran vertrekken vanwege sancties.