Saoedi's praten ook met Tesla-concurrent Lucid over investering

Dat is opvallend, omdat Tesla-topman Elon Musk vorige week nog stelde dat datzelfde Saoedische fonds hem zal helpen bij de beursexit van Tesla voor 420 dollar per aandeel. Dat zou neerkomen op een waarde van 72 miljard dollar. Later stelden ingewijden dat de opmerkingen van Musk voorbarig waren en dat de deal nog verre van rond is.

De investering in Lucid, zou op een veel lager bedrag uitkomen, stellen de ingewijden. PIF en Lucid Motors zouden werken aan een investering van 1 miljard dollar.

De helft van dat bedrag zou direct worden overgemaakt. De rest van het geld zou later volgen, wanneer er bepaalde doelen worden gehaald. De bronnen benadrukken wel dat ook deze deal nog niet rond is, en dus ook op niets kan uitlopen.

Lucid Motors is in 2007 opgericht door onder meer een voormalig bestuurslid van Tesla. In tegenstelling tot Tesla verkoopt het bedrijf nog geen auto's. Wel presenteerde het bedrijf in 2016 een prototype van de Lucid Air, een dure luxeauto die eigenlijk begin 2018 in productie had moeten gaan.