Turkse lira stabiel ondanks lagere waardering door kredietbeoordelaars

Een samenwerking tussen de Turkse en Qatarese centrale banken bood mogelijk tegenwicht.

Bij de opening van de Britse beurs stond de munt iets sterker ten opzichte van de dollar dan bij de sluiting voor het weekend.

In de afgelopen tijd is de waarde van de munt sterk gedaald doordat de Turkse economie zich in zwaar weer bevindt. De spanningen tussen Turkije en de Verenigde Staten dragen bij aan de daling.

Volgens S&P ligt recessie in verschiet

Vanwege "extreme volatiliteit" gaf S&P de munteenheid afgelopen week een waardering van B+, terwijl de munt daarvoor de hogere status BB- had. Ook voorspelde de beoordelaar dat Turkije volgend jaar in een recessie zal raken.

Moody's waardeerde de lira op Ba3, waar die eerst nog de status Ba2 had. De beoordelaar liet weten de kans op een snelle oplossing van de Turkse problemen kleiner in te schatten.

De beoordelaars hebben de valuta verbannen naar de categorie van zogenoemde 'junk bonds'. Daarmee wordt bedoeld dat het een risicovolle obligatie is die snel in waarde kan dalen of stijgen.