Opbrengsten Nederlandse industrie stijgen voor zevende kwartaal op rij

De opbrengsten in de industrie stijgen daarmee al zeven kwartalen op rij, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). De omzet nam in 2018 in alle hoofdbranches van de industrie toe.

De omzet groeide het meest in de aardolie-, chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie met 11,3 procent. Binnen deze branche behaalden voornamelijk de aardolieproducenten zowel binnen als buiten Nederland een stevige groei van 27,5 procent.

De afzetprijzen stegen in de aardolie-industrie ook het meest: 27,8 procent. In de andere deelbranches van de aardolie-, chemische, farmaceutische en rubber- en kunststofproductenindustrie nam de omzet toe, maar minder fors dan in de aardolie-industrie.

De voedings- en genotmiddelenbranche bleef met een groei van 1,1 procent achter op de rest. Hoewel de omzetten van de voedingsmiddelenindustrie (-0,3 procent) en de tabaksindustrie (-5,3 procent) krompen, kwam de omzetontwikkeling in de gehele hoofdbranche wel positief uit door een stijging van 18,5 procent voor de producenten van dranken (18,5 procent).

Industriebedrijven zijn nog altijd overwegend positief over de toekomst, maar het producentenvertrouwen daalt. Het grootste probleem blijft volgens ondervraagde industriëlen een tekort aan personeel. Bij een peiling van het CBS gaf 21 procent aan belemmerd te worden door een gebrek aan arbeidskrachten, tegen 14 procent een jaar eerder.