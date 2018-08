Beurskoers exploitant ingestorte Italiaanse brug flink in de min

Vanuit de regering leggen sommigen de schuld van de tragedie, waar tenminste 38 mensen bij omkwamen, al bij het bedrijf.

Voor de grootste aandeelhouder van Atlantia, de Benetton-familie, betekent de koersdaling een flinke strop. Het bedrijf is 4,6 miljard euro in waarde gedaald. Atlantia noemde de beslissing van beleidsmakers om het herroepingsproces te starten voorbarig en benadrukte dat er nog geen onderzoek naar het ongeluk geweest is.

Atlantia SpA is eigenaar van Autostrade per l'Italia en in Europa is het concern de grootste private wegbeheerder. In totaal exploiteert het bedrijf 5.000 kilometer aan tolwegen in Italië, Brazilië, Chili, India en Polen.