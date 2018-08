Air France-KLM kiest Canadees Ben Smith als nieuwe topman

Smith treedt uiterlijk op 30 september aan bij Air France-KLM. Hij zal dan vrijwel direct aan de slag moeten met het voortslepende conflict tussen het concern en het Franse personeel. De vorige topman, Jean-Marc Janaillac, stapte in mei op nadat het Air France-personeel een loonbod had afgewezen.

De stakingen bij Air France werden opgeschort tot een nieuwe topman is gevonden. De vakbonden hebben al gewaarschuwd dat de acties in september weer hervat kunnen worden. De grote hoeveelheid stakingen hebben het bedrijf inmiddels al 335 miljoen euro gekost, bleek onlangs uit de halfjaarcijfers van Air France-KLM.

De Canadees heeft ervaring op dit gebied. Hij was bij Air Canada als hoofdonderhandelaar ook betrokken bij cao-gesprekken. Het lukte hem om met de bonden een tienjarige overeenkomst voor de piloten en het cabinepersoneel te sluiten. Naast operationeel directeur was Smith bij Air Canada eindverantwoordelijk voor de verkopen, logistiek en klantenservice.

Smith zal waarschijnlijk meer verdienen dan voorganger

Smith zegt blij te zijn met de kans die hij van Air France-KLM krijgt. Hij is zich bewust van de zware concurrentie waar het bedrijf mee te maken heeft.

Ook zegt hij zijn best te zullen doen om het vertrouwen te winnen van alle belanghebbenden. Naar verluidt spreekt Smith Frans, wat hem goed van pas kan komen bij Air France.

Smith gaat naar verwachting ruim 3 miljoen euro per jaar verdienen. Zijn salaris is daarmee aanzienlijk hoger dan dat van zijn voorganger Janaillac.

Nederlandse piloten zijn tevreden

De Nederlandse pilotenvakbond VNV is blij met Smiths ervaring bij Air Canada. "Maar we kennen de beste man nog niet, dus het is moeilijk te zeggen of dit de kip met de gouden eieren is", aldus VNV-woordvoerder Joost van Doesburg.

De vakbond vindt het vooral belangrijk dat Smith "de sociale dialoog" met de bonden en het personeel aangaat. Hij zou volgens VNV in deze dialoog niet alleen moeten praten, maar ook moeten luisteren.

KLM-topman toont zich ook gelukkig met aanstelling

KLM-topman Pieter Elbers is blij dat er nu duidelijkheid is. Hij kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met de Canadees en zal bepaalde zaken binnen het concern graag met hem willen aanpakken.

Elbers zei eerder tegen NU.nl dat de nieuwe leiding zich vooral moet richten op het oplossen van de problemen in Frankrijk en de strategie van het concern.

Volgens de niet-uitvoerend voorzitter Anne-Marie Couderc van Air France-KLM is de aanstelling van Smith uitstekend nieuws voor het concern. Ze prijst onder meer de vernieuwende leiderschapskwaliteiten van Smith. Ook wees ze op zijn staat van dienst bij Air Canada.