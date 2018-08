Producent Corona steekt nog eens 3,4 miljard euro in wietproducent

In ruil voor de investering stijgt het belang van Constellation in Canopy naar 38 procent. Verder krijgt het bedrijf de optie om in de komende drie jaar het belang uit te breiden naar ruim 50 procent.

Constellation betaalt 48,60 Canadese dollar per aandeel voor het belang. Dat is maar liefst 51,2 procent hoger dan de prijs waar het aandeel dinsdag tegen sloot.

Constellation, dat ook bekend is van het wodkamerk Svedka, heeft sinds oktober vorig jaar een belang in Canopy Growth. Rob Sands, de topman van Constellation, zegt in een persbericht dat het concern sindsdien veel geleerd heeft over de cannabissector en de groeikansen in die markt.

Canopy wil sterke positie in nieuwe cannabismarkten

Canopy Growth, dat op de beurs van Toronto wordt verhandeld onder de beursticker WEED, is een van de grootste spelers in de Canadese cannabismarkt en is wereldwijd actief in elf landen. Met de flinke investering van Constellation wil het concern zorgen voor een sterke positie in de dertig markten waar de cannabiswetgeving versoepeld wordt.

Dinsdag rapporteerde de wietproducent over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar nog een 63 procent hogere omzet van 25,9 miljoen dollar. Het concern had ruim 80.000 geregistreerde klanten en verkocht zo'n 2.700 kilo cannabis.