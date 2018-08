Waarde Turkse lira opnieuw omhoog na maatregelen toezichthouder

Handelaren wijzen naar maatregelen van de financiële toezichthouder als oorzaak voor de stijging. De BDDK heeft de limieten op bepaalde financiële instrumenten verlaagd, waardoor het voor handelaren moeilijker is geworden om te speculeren op een koersdaling van de lira.

Sinds eind vorige week is de munt flink in waarde gedaald, maar de laatste dagen heeft de lira het verlies deels goedgemaakt. Afgelopen maandag werd het dieptepunt bereikt. Voor een euro moest toen 8 lira neergelegd worden. Inmiddels is de waarde weer gestegen en is een euro 6,9 lira waard, hoewel de prijs nog erg volatiel is.

De Turkse regering maakte woensdag bekend de importheffingen op Amerikaanse producten flink te verhogen. Naar verluidt gaat het om 1 miljard dollar aan import uit de Verenigde Staten.

President Recep Tayyip Erdogan haalt de laatste dagen uit naar Amerikaanse goederen en zei eerder bijvoorbeeld al een boycot op iPhones van Apple in te gaan voeren.